Llega el «Ozempic» argentino: todo sobre el medicamento que permite tratar la obesidad

La primera semaglutida para obesidad producida en el país ya llegó a las farmacias y abre la puerta a un acceso más amplio a un tratamiento que no solo se utiliza para bajar de peso: es un medicamento aprobado para diabetes tipo 2, obesidad y sobrepeso con factores de riesgo. Su fabricación local busca reducir costos y permitir que más pacientes inicien una terapia validada internacionalmente.

Las cifras sanitarias muestran la urgencia: más del 60% de los adultos presenta exceso de peso y la obesidad alcanza al 24,3% de la población, con un crecimiento del 74% en menos de dos décadas. En paralelo, la diabetes tipo 2 continúa en ascenso y requiere herramientas terapéuticas eficaces y sostenidas.

La semaglutida, un análogo del péptido GLP-1, actúa regulando apetito, saciedad, glucosa y funciones digestivas. Su desarrollo original fue específicamente para diabetes tipo 2, donde sigue siendo una de las terapias más efectivas para mejorar el control glucémico. Luego se aprobó para el tratamiento de la obesidad, con dosis más elevadas orientadas a la reducción de peso y a la mejora del perfil metabólico.

Se trata de Obetide, el nuevo medicamento nacional que ofrece cinco concentraciones, de 0,25 a 2,4 mg, y se aplica una vez por semana con jeringas prellenadas aptas para autoadministración. El tratamiento comienza con dosis bajas y escala según indicación médica. Los estudios STEP evidenciaron reducciones de peso que superan el 18%, mientras que diversas investigaciones demostraron beneficios cardiovasculares incluso antes del descenso ponderal.

Especialistas en nutrición, diabetes y medicina interna insistieron en que la semaglutida no es un método rápido ni un reemplazo de la alimentación saludable: es parte de un abordaje integral que requiere supervisión permanente. En el caso de la diabetes tipo 2, su uso sostenido mejora la glucemia, reduce complicaciones y disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares.

La calidad de vida también muestra mejoras: menos sobrecarga articular, mayor movilidad, más autonomía y mejor tolerancia al esfuerzo diario. El estudio SELECT, con más de 17.000 participantes, confirmó una reducción del 20% en muerte cardiovascular, infarto y ACV.

La producción local apunta a facilitar el acceso: busca ofrecer un precio hasta un 70% inferior a las versiones importadas, replicando el impacto ya observado en diabetes tipo 2, donde el número de pacientes bajo tratamiento con GLP-1 creció de manera exponencial tras la llegada de una formulación nacional.