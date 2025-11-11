Villa San Martín, por su tercera presentación de local

Con dos victorias bajo el brazo, Villa San Martín recibe este martes a Fusión Riojana, el elenco del oeste argentino que nació de la mezcla de tres equipos, Facundo, Riojano y Riachuelo, siendo este último el que cedió su plaza de participación, mientras que los otros dos se encargaron de conformar el plantel. Una forma de ajustar los gastos económicos.

El partido dará inicio a las 21:30, en el estadio de la calla Saavedra de la capital chaqueña. Los dirigidos por Japez vienen de lograr dos victorias consecutivas. La primera por 74-59 sobre Independiente de Santiago del Estero, en el inicio del torneo, y la segunda, por 63-57, ante el siempre difícil Rivadavia de Mendoza.

Por su parte, la mezclilla tuvo recién una presentación en el campeonato, terminando en derrota por 87-79, a manos de Comunicaciones en el Templo del Rock. Los del oeste visitarán a Villa San Martín y luego volverán a La Rioja, donde recibirán a Colón y luego a Santa Paula de Gálvez.

En lo que respecta a la agenda Villa San Martín, el Tricolor saldrá próximamente a la ruta y visitará el 15 de noviembre a Estudiantes de Tucumán. El 17 será visitante de Salta Basket y el 19 irá contra Jujuy Basket, todos confirmados para las 21:30.