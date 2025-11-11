Hoy es el Día del Soltero ¿Por qué se celebra este 11 de noviembre?

Este martes 11 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día del Soltero, pese a que en la Argentina es una fecha que también se conmemora el 13 de febrero.

El Día del Soltero o Guanggun Jie es una festividad conmemorada en China, para celebrar el orgullo de ser soltero. Esta fecha tiene su origen en la Universidad de Nankín, que la promueve desde 1993.

También conocida como «doble once» por celebrarse el 11/11, tiene como finalidad disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china, donde el matrimonio es un paso importante, sobre todo para los hombres.

A pesar del control de la natalidad que tenía varias restricciones hasta hace no mucho tiempo, en la actualidad hay muchos más hombres que mujeres y casarse se ha vuelto una tarea un poco compleja. Además, están quienes deciden no hacerlo.

A su vez, hay que remarcar que son muchas las empresas que aprovechan esta efeméride para lanzar campañas de ventas agresivas, y con el paso del tiempo, el Día del Soltero se ha reconvertido en una especie de Día Mundial del Shopping.

Para muchas personas, solo se asocia a la felicidad con el romance, por lo que esta celebración propone mirar hacia otro lado: disfrutar de nuestro camino individual, sin etiquetas ni compromisos. Además, es un fenómeno económico y cultural, impulsado por empresas que convirtieron el 11/11 en uno de los días de compras más grandes del año.

Eligieron el 11 de noviembre por su simbolismo numérico: el 1 representa a una persona sola, y la secuencia 11/11 refleja a individuos que caminan por la vida de manera independiente.

Aquella idea, se extendió a otras instituciones del país asiático e, incluso, el evento adquirió un rol social: se organizaban fiestas, encuentros y actividades pensadas para que las personas solteras se conocieran, hicieran nuevos amigos o, por qué no, encontraran el amor.