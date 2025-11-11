Charla Motivacional De Bernardo Stamateas En Resistencia

WhatsApp Image 2025-11-11 at 10.02.59

La vicegobernadora Silvana Schneider, a cargo del Ejecutivo provincial, acompañó anoche la charla del Licenciado en Psicología Bernardo Stamateas y la presentación de su nuevo libro “Vida Nutritiva”.

El encuentro, con una sala colmada, en la Casa de las Culturas, propuso un espacio de reflexión, aprendizaje y fortalecimiento emocional, brindando herramientas para mejorar el bienestar personal y las relaciones humanas.
Durante su disertación, Stamateas expresó:
“El objetivo es fortalecer el diálogo entre las personas. Estoy muy contento porque debemos convencernos que hay más gente nutritiva en nuestras vidas que tóxica. Debemos rodearnos de quienes nos escuchan y nos abrazan; hay mucha gente que quiere salir adelante, y debemos juntarnos, como en esta oportunidad, abordando la salud mental”.
Por su parte, Silvana Schneider destacó la propuesta cultural y el valor de la lectura como herramienta de crecimiento personal: “Es muy buena la propuesta, salir de las pantallas, dejar un poco las redes y leer. Este libro nos invita a encontrar lo bueno y valorar cada una de las etapas. Se trabaja muy bien, se fortalecen nuestros valores y la cultura que hacen a la solidez de nuestra comunidad”.
También acompañó Mario Zorrilla, quien resaltó el impacto del mensaje del reconocido escritor: “Es un autor que nos invita a reflexionar, nos propone nuevas ideas y consejos para enfrentar el día a día. La respuesta se vio hoy en el público, que colmó la sala de la Casa de las Culturas y ha sido un éxito total”.

   

