“Vuelve a casa”: Enzo Gaggi es el nuevo refuerzo de Chaco For Ever para esta temporada
Chaco For Ever confirmó el regreso de Enzo Gaggi como nuevo refuerzo del plantel profesional. El futbolista volvió oficialmente al club después de cuatro años y este jueves se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del equipo.
El regreso del jugador marca una nueva etapa con la camiseta del “Albinegro”, institución en la que dejó un buen recuerdo y donde todavía conserva el cariño de la hinchada.
Desde el club destacaron su incorporación como una apuesta importante para afrontar los desafíos de la temporada, aportando experiencia, compromiso y jerarquía dentro del plantel profesional.
Con esta vuelta, Gaggi vuelve a vestir los colores de Chaco For Ever en un contexto renovado y con la expectativa de ser una pieza importante para el equipo.