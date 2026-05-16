“Vuelve a casa”: Enzo Gaggi es el nuevo refuerzo de Chaco For Ever para esta temporada

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Chaco For Ever confirmó el regreso de Enzo Gaggi como nuevo refuerzo del plantel profesional. El futbolista volvió oficialmente al club después de cuatro años y este jueves se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del equipo.

El regreso del jugador marca una nueva etapa con la camiseta del “Albinegro”, institución en la que dejó un buen recuerdo y donde todavía conserva el cariño de la hinchada.

Desde el club destacaron su incorporación como una apuesta importante para afrontar los desafíos de la temporada, aportando experiencia, compromiso y jerarquía dentro del plantel profesional.

Con esta vuelta, Gaggi vuelve a vestir los colores de Chaco For Ever en un contexto renovado y con la expectativa de ser una pieza importante para el equipo.

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