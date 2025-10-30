For Ever aseguró la continuidad de Ricardo Pancaldo

For Ever tiene DT: la dirigencia albinegra aseguró la continuidad de Ricardo Pancaldo para la temporada 2026. Ahora, se viene el armado del plantel para la Primera Nacional y la Copa Argentina.

Si bien, meses atrás For Ever había anunciado que Ricardo Pancaldo y su cuerpo técnico habían firmado la extensión de su contrato, todavía faltaba que las partes pongan los números sobre la mesa.

En los últimos días, hubo algunos revuelos que llegaron desde Santa Fe capital, donde allegados a Colón lo postularon para ponerse el buzo del sabalero, que viene de una pésima temporada 2025, y hasta ahí, Pancaldo podría haber emigrado, lo cual no pasó.

El miércoles, Héctor Gómez y el entrenador fijaron los números y, por lo menos, el cuerpo técnico para el inicio del campeonato está confirmado.

Por el lado del equipo, solo 7 jugadores emigraron del plantel profesional, siendo Matías Romero, el goleador, acompañado por Cañete, Perinciolo, Brandon Obregón, Nicolás Caprio, Ramiro Fernández, el «chino» Rosales y Jonathan Fleitas.

For Ever licenciará a los jugadores el 31 de octubre, desde entonces se sabrá quienes vuelven, posiblemente el inicio de la pretemporada sea el 3 de enero, y quienes terminarán su vínculo con el club.