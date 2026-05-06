Adiós a Ted Turner, el creador de CNN y pionero del ciclo informativo 24 horas

Este miércoles 6 de mayo falleció Ted Turner, fundador de CNN y una de las figuras más influyentes en la transformación de los medios de comunicación a nivel global. Tenía 87 años.

Reconocido por su perfil audaz y su capacidad para anticipar cambios en la industria, impulsó la creación de la primera señal de noticias que transmitía las 24 horas, un formato que redefinió el consumo informativo y marcó un antes y un después en la televisión.

Nacido en Ohio, construyó un conglomerado que fue mucho más allá de la señal informativa. Desarrolló la llamada «superestación» de televisión por cable y expandió su negocio hacia contenidos de entretenimiento, con canales de cine y animación que ganaron presencia internacional. También incursionó en el deporte, con la gestión y difusión de equipos profesionales como los Atlanta Braves.

Su figura trascendió lo empresarial. A lo largo de los años, se involucró en distintas causas filantrópicas, en especial en campañas contra la proliferación de armas nucleares. Su influencia le valió reconocimientos internacionales, incluido el título de «Hombre del Año».

Desde su entorno lo definieron como un líder «intrépido y valiente», capaz de desafiar los modelos tradicionales y de apostar por ideas que, en su momento, parecían arriesgadas, pero terminaron por redefinir la industria.