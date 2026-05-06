Doble crimen en Chaco: la fiscal confirmó que investiga el femicidio de Graciela López y el parricidio cometido por su expareja

La fiscal de Investigación N° 11 de Resistencia, Noel Benítez, brindó precisiones sobre el estremecedor caso que conmociona a la provincia, en el que una mujer fue asesinada por su expareja, quien además habría matado a su propio padre horas antes. Ambos hechos quedaron unificados bajo una misma investigación judicial.

Según explicó la funcionaria, el episodio central ocurrió en la zona de Paraje Tres Bocas, a orillas del río Paraná, donde el agresor mantenía a la víctima bajo amenaza con un arma de fuego. Ante la gravedad de la situación, se activó un operativo con intervención del Comité de Operaciones Especiales (COE) y un negociador, en un intento por lograr que el hombre desistiera.

“Tenía toda la esperanza de poder llegar a tiempo y rescatarla”, expresó la fiscal, quien se constituyó personalmente en el lugar tras ser alertada por personal policial de Puerto Vilelas. Sin embargo, pese a las gestiones, el desenlace fue trágico: el atacante disparó contra la mujer, provocándole la muerte en el lugar.

Frente a la amenaza inminente hacia los efectivos y presentes, un integrante del COE redujo al agresor mediante un disparo en el marco del uso legítimo de la fuerza. Actualmente, el hombre permanece internado en estado crítico en un sanatorio de Resistencia.

Un crimen que ya estaría premeditado

Durante la intervención, el propio agresor insinuó haber cometido otro hecho grave previamente. Horas más tarde, se confirmó que su padre había sido hallado sin vida, presuntamente asesinado esa misma mañana. La fiscal indicó que existen indicios de que el ataque podría haber sido planificado, aunque aclaró que aún se encuentra en etapa inicial de investigación.

“No puedo afirmarlo aún, pero hay elementos que nos hacen pensar que él tenía una planificación previa”, sostuvo.

Sin denuncias previas, pero bajo análisis

Uno de los aspectos que llamó la atención es que no existían denuncias formales previas por violencia de género. No obstante, la fiscal remarcó que eso no descarta el contexto violento, el cual podrá reconstruirse mediante testimonios de familiares y allegados.

“El contexto de violencia no requiere una denuncia anterior; puede acreditarse con otros elementos probatorios”, explicó.

Un menor, a salvo

En medio de la dramática situación, también estuvo presente un niño de cinco años, hijo de la víctima, quien fue resguardado a tiempo gracias a la intervención policial. Actualmente se encuentra bajo el cuidado de familiares.

Investigación en curso

En el lugar del hecho se secuestraron elementos clave como el arma utilizada, teléfonos celulares y otros dispositivos que serán peritados. La fiscal Benítez confirmó que ambas causas —femicidio y parricidio— quedaron bajo su órbita, y solicitó prudencia mientras avanzan las diligencias.

“Estamos en las primeras 24 horas de investigación. Es fundamental actuar con responsabilidad y respetar los tiempos del proceso”, concluyó.

El caso generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la violencia de género, la prevención y la necesidad de intervención temprana ante situaciones de riesgo.