Nuevas obras y mejoras integrales fortalecen la infraestructura del Hindú Club

El gobernador Leandro Zdero encabezó la inauguración de las obras de mejoramiento y ampliación del equipamiento deportivo del Hindú Club de Resistencia, una intervención integral que permitió optimizar la infraestructura de la institución y fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas y sociales.

Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero, acompañado por el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez Dominguez, el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez y el vicepresidente Gabriel Pellegrini; el titular de Lotería Chaqueña, Lucas Apud y el presidente de la institución, Luis Cequeira, destacó el valor social y comunitario de los clubes deportivos: “Es una emoción haber logrado esta refacción integral después de tanto tiempo. Se trabajó en baños, canchas, pisos, tribunas, la recuperación de espacios y de la pileta, transformando al club de manera trascendental. Esto fue posible gracias a un esfuerzo compartido entre dirigentes, familias, profesores y el Gobierno”.

Asimismo, remarcó la importancia de continuar acompañando a las instituciones deportivas de toda la provincia: “Los clubes son espacios de contención, de formación y de transmisión de valores. Por eso seguimos trabajando de manera articulada con el Instituto del Deporte y acompañando a distintas instituciones de la provincia”.

El mandatario provincial también recordó las recientes intervenciones realizadas en otras entidades deportivas, como Villa San Martín, Regatas Resistencia, Central Norte y clubes del interior provincial.

Los trabajos contemplaron distintas etapas de intervención, entre ellas la construcción de una nueva cancha de básquet techada y cerrada destinada a entrenamientos, con una superficie aproximada de 830 metros cuadrados. La obra cuenta con estructura reticulada de perfiles laminados en frío, sistema de parasoles y carpinterías de aluminio anodizado con vidrios templados de altas prestaciones. Además, se ejecutó una losa de hormigón armado con terminación de cuarzo y tratamiento de alisado mecánico, mejorando sustancialmente las condiciones de uso del espacio deportivo.

La intervención también incluyó el mejoramiento integral del sistema de desagües pluviales, optimizando el escurrimiento de aguas provenientes de cubiertas y patios internos del complejo deportivo.

En materia de iluminación, se realizó un recambio total del sistema lumínico del estadio principal mediante la incorporación de reflectores LED de gran potencia, reemplazando los antiguos equipos halogenados. Asimismo, se renovó completamente el cableado eléctrico y se instalaron nuevos tableros de protección. Estas mejoras abarcan aproximadamente 1.320 metros cuadrados y permiten elevar los estándares de visualización y televisación de eventos deportivos. Por otra parte, se concretó el mejoramiento de las canchas auxiliares de vóley y básquet, mediante nuevas carpetas de hormigón armado con terminaciones de llaneado mecánico sobre una superficie cercana a los 720 metros cuadrados.

En el marco de la inauguración, Lotería Chaqueña acompañó la puesta en valor del club con la entrega de equipamiento deportivo destinado a fortalecer las distintas disciplinas que se desarrollan en la institución.

Por su parte, el presidente del Hindú Club Luis

Cequeira, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró el cumplimiento de los compromisos asumidos: “Se comprometieron y hoy estamos viendo las obras concretadas. Eso nos da fuerzas para seguir trabajando y saber que no estamos solos. Es muy importante sentir que el Gobierno provincial y el municipio tienen una mirada puesta en el deporte y en el crecimiento de los clubes”.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto de dirigentes, colaboradores y familias que diariamente sostienen las actividades de la institución y celebró el impacto positivo que las obras tendrán para toda la comunidad deportiva.