Las Garcitas: el intendente Sergio Dolce destacó el trabajo conjunto con Vialidad Provincial para reparar la Ruta 9

El intendente de Las Garcitas, Sergio Andrés Dolce, agradeció la colaboración del organismo provincial de Vialidad, en particular del Ing. Marcos Steeman, encargado de la Zona I Makallé, por la rápida respuesta y disposición del personal técnico para ejecutar trabajos de reparación en las uniones de hormigón de la Ruta 9 y la colectora.

Dolce remarcó la importancia del trabajo articulado entre el municipio y la provincia para brindar soluciones inmediatas a las necesidades de la comunidad, garantizando mejores condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

“Agradezco la muy buena predisposición del ingeniero Marcos Steeman y del personal de Vialidad Provincial por acompañar a nuestro municipio con respuestas rápidas y eficientes”, expresó el jefe comunal.

Desde la gestión municipal destacaron que este tipo de intervenciones fortalecen la infraestructura local y mejoran la conectividad para los vecinos y productores de la zona.

