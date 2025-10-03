Villa Río Bermejito mejora su infraestructura de desagües para prevenir inundaciones en los barrios Norte y CTI

La Municipalidad de Villa Río Bermejito, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, concretó una obra clave para el desarrollo urbano: la instalación de nuevos tubos y trabajos de canalización en los barrios Norte y CTI, que permitirán un sistema de desagüe más eficiente y seguro para la comunidad.

Una solución integral

La intervención consistió en la colocación de tubos de gran capacidad y la canalización de sectores críticos que históricamente sufrían anegamientos. Con esta obra, se logró conectar el sistema de desagüe del Barrio Norte con el del Barrio CTI, lo que garantiza una salida fluida hacia el canal principal.

De este modo, se da respuesta a una problemática que por años afectó a los vecinos, especialmente en épocas de intensas lluvias, cuando las calles quedaban intransitables y las viviendas expuestas a filtraciones.

Impacto en la calidad de vida

El intendente Omar Reis destacó la importancia de la obra y su impacto inmediato en la comunidad:

“Este tipo de trabajos no siempre se ven, pero son los que transforman la vida cotidiana de la gente. Estamos hablando de seguridad, de cuidar las casas de nuestros vecinos, de garantizar accesibilidad y de planificar una ciudad más preparada para el futuro”.

Con la finalización de esta etapa, el municipio asegura que se reducirá drásticamente el riesgo de inundaciones en la zona, además de mejorar la circulación vial y la transitabilidad durante todo el año.

Una apuesta al desarrollo urbano

La obra se enmarca en un plan integral de mejoras urbanísticas e infraestructura básica que impulsa la actual gestión municipal, con foco en los servicios esenciales que hacen a la habitabilidad y el crecimiento ordenado de Villa Río Bermejito.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos remarcaron que estas acciones forman parte de un programa progresivo que busca “dejar una ciudad con bases sólidas, donde el crecimiento poblacional se acompañe de infraestructura adecuada”.

Compromiso con la comunidad

Con este avance, Villa Río Bermejito no solo soluciona una demanda histórica de los barrios Norte y CTI, sino que también envía un mensaje claro de planificación y compromiso con el bienestar ciudadano.

“Cada tubo colocado, cada canal limpiado, significa más tranquilidad para una familia. Y ese es el rumbo que vamos a seguir”, aseguró el intendente Reis, quien reafirmó que las próximas etapas estarán orientadas a continuar con obras de saneamiento, pavimento y alumbrado.