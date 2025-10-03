Fontana refuerza la limpieza urbana con operativos en Av. 25 de Mayo

La Municipalidad de Fontana llevó adelante durante la tarde de este miércoles un nuevo operativo de limpieza de microbasurales y calles, con trabajos concentrados sobre la avenida 25 de Mayo y sectores aledaños.

El programa, enmarcado en el plan Fontana Limpia, apunta a mantener los espacios públicos en condiciones, reforzando la seguridad, higiene y la calidad de vida de los vecinos.

Desde el municipio agradecieron el compromiso del equipo de trabajadores y destacaron la colaboración de los ciudadanos que se suman de manera permanente a la iniciativa.

“Conservar nuestros espacios limpios y ordenados es fundamental. Sigamos trabajando juntos por la localidad del abrazo cordial”, señalaron desde la gestión del intendente Fernando Cuadra.

Con estos operativos semanales, el municipio busca no solo dar respuesta inmediata a la acumulación de residuos, sino también concientizar a la comunidad sobre la importancia de mantener limpia la ciudad.