Villa Río Bermejito celebró los 10 años del Dojo SHIN SHU KAN

La localidad de Villa Río Bermejito fue escenario de una jornada especial con motivo del décimo aniversario del Dojo SHIN SHU KAN, institución que desde hace una década viene dejando una huella profunda en la comunidad a través de la enseñanza del karate.

El festejo se realizó en el playón deportivo municipal y contó con la participación de numerosas delegaciones provenientes de distintas localidades chaqueñas y de la región, lo que reflejó el alcance y la proyección que el dojo logró consolidar en estos años de trabajo.

Durante el acto, se destacó el rol del karate no solo como disciplina deportiva, sino también como un camino de formación integral que promueve valores como la disciplina, el respeto, el esfuerzo y el desarrollo personal. Estos principios, transmitidos a generaciones de alumnos, han trascendido el tatami para proyectarse en la vida cotidiana de los jóvenes y familias de Bermejito.

El intendente Omar Reis acompañó la celebración y subrayó la importancia del Dojo SHIN SHU KAN como espacio de contención y crecimiento:

“En cada clase, en cada entrenamiento, se transmiten valores que fortalecen no solo a los alumnos, sino también al tejido social de nuestra localidad. Por eso, como municipio reconocemos y celebramos el compromiso de sus maestros y el esfuerzo de toda la comunidad del dojo”, expresó.

La jornada incluyó exhibiciones, reconocimientos y momentos de camaradería que reflejaron el espíritu de la institución, cuyo impacto va más allá del deporte y se consolida como un factor de integración comunitaria.

Con diez años de trayectoria, el Dojo SHIN SHU KAN se reafirma como un espacio que apuesta a la formación integral de niños, jóvenes y adultos, proyectando un futuro donde el karate siga siendo un puente de unión, disciplina y superación personal.