La Escondida celebró con éxito el 3° Festival Regional del Guiso

La localidad de La Escondida se vistió de fiesta con la realización del Tercer Festival Regional del Guiso, un evento que ya se instaló en el calendario cultural y gastronómico de la región. La jornada estuvo marcada por la música, la alegría y, sobre todo, por el aroma inconfundible de las ollas que reunieron a vecinos, visitantes y cocineros en torno a una tradición que combina identidad y encuentro.

El festival, impulsado por la Municipalidad de La Escondida y el intendente Alfredo Caballero, contó con la participación de decenas de cocineros locales y de la zona, quienes desplegaron creatividad y saberes en cada receta, ofreciendo al público una amplia variedad de guisos que reflejaron la riqueza cultural y gastronómica de la región.

Además del concurso culinario, el público disfrutó de espectáculos musicales en vivo que pusieron ritmo a la celebración, generando un ambiente de fiesta popular que invitó a bailar, cantar y compartir en familia.

Desde la organización se destacó el aporte de comercios locales, sponsors y vecinos que con su apoyo y compromiso hicieron posible la continuidad y el crecimiento del festival.

“Este festival demuestra que cuando la comunidad se une, se logran cosas grandes. El guiso no es solo un plato: es memoria, identidad y una forma de celebrar lo que somos”, expresaron las autoridades municipales.

Con una gran concurrencia y una amplia repercusión, el Festival Regional del Guiso volvió a reafirmarse como un espacio de encuentro donde tradición, gastronomía y cultura van de la mano, proyectando a La Escondida como un punto de referencia para la región en materia de celebraciones populares.