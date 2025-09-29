Villa Berthet: juran nuevos concejales en una nueva sesión ordinaria

En una sesión ordinaria considerada histórica, el Concejo Municipal de Villa Berthet tomó juramento a sus nuevos integrantes el pasado 25 de septiembre de 2025.

La presidenta del cuerpo, Adriana La Spina, fue la encargada de formalizar la asunción de la profesora Rosana Isas, quien reemplaza a la concejala María Luisa Giménez Acevedo, y del profesor Gerardo Martínez, en lugar del concejal Enzo Exequiel Olivares.

Durante la misma jornada se procedió además a la lectura y aprobación por unanimidad del Acta N° 612, cumpliendo así con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica Municipal.

Con estas incorporaciones, quedó constituido el nuevo cuerpo deliberativo, que continuará trabajando en la agenda institucional y en los proyectos para el desarrollo de la localidad.