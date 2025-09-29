Resistencia: Intentó llevarse botellas de fernet y quedó detenida

WhatsApp Image 2025-09-29 at 07.06.21

Personal de la Comisaría Duodécima aprehendió a una mujer de 33 años. El hecho ocurrió en un local comercial ubicado por la avenida Sarmiento.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30, en un local ubicado en avenida Sarmiento al 900, donde el encargado solicitó presencia policial. Al llegar, los efectivos fueron informados de que una mujer había intentado llevarse sin pagar cuatro botellas de fernet Branca de 750 cc.

Ante esta situación, la mujer fue detenida y trasladada a sanidad policial y luego a la dependencia, junto con las bebidas secuestradas.

El Fiscal en turno dispuso que sea notificada de su aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”.

 

Más Noticias

182826w850h560c.jpg

El eje de la campaña de Vamos Corrientes consiste en fortalecer el compromiso con el territorio, según indicó el candidato a diputado nacional, Diógenes González. Señaló que los resultados de las elecciones de agosto «dejaron la vara muy alta», pero mantiene la confianza de que nuevamente obtendrán el acompañamiento del electorado. El actual senador provincial explicó que mantendrán un esquema de recorridos en varios puntos de la provincia. Visitarán a varios intendentes del oficialismo provincial y a los jefes comunales electos. El objetivo es conocer las principales demandas para llevar al Congreso de la Nación. El oficialismo provincial mantiene su optimismo y no desestima que ingresarán al menos dos legisladores a la Cámara baja nacional, entre ellos la ministra de Educación Práxedes López. López se centrará en la agenda educativa, como el financiamiento a las universidades y el incentivo docente, y González en la productiva. «Vamos a trabajar con proyectos que tiendan a mejorar la capacidad de generar empleo por parte de las industrias», expresó el legislador provincial en declaraciones a Domingos de Mega. Uno de los proyectos consiste en la reducción de las cargas patronales en el norte argentino y potenciar los parques industriales. González, por su lado, cuestionó la ruptura «del pacto implícito de federalismo» por parte de la administración de Javier Milei. Esto se debe a que «hace del equilibrio fiscal un fin en sí mismo», sin contemplar otros aspectos como la producción, la salud, la educación, entre otros puntos importantes.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 22.30.58

Plan Provincial De Seguridad: El Gobernador Zdero Inauguró La Renovada Comisaría Segunda De Fontana

182803w850h478c.jpg

Agresión y destrozos para entorpecer un procedimiento policial

Te pueden interesar

556146357_1215644870598744_2154284826144293625_n

Villa Berthet: juran nuevos concejales en una nueva sesión ordinaria

WhatsApp Image 2025-09-29 at 07.06.21

Resistencia: Intentó llevarse botellas de fernet y quedó detenida

1450836w790h448c.jpg

El oficialismo aspira a sumar dos bancas

1450868w790h497c.jpg

Corrientes expuso su carnaval 2026

182824w790h536c.jpg

Con entrega de títulos, Fontana celebró sus 109 años de historia