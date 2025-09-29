Resistencia: Intentó llevarse botellas de fernet y quedó detenida

Personal de la Comisaría Duodécima aprehendió a una mujer de 33 años. El hecho ocurrió en un local comercial ubicado por la avenida Sarmiento.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30, en un local ubicado en avenida Sarmiento al 900, donde el encargado solicitó presencia policial. Al llegar, los efectivos fueron informados de que una mujer había intentado llevarse sin pagar cuatro botellas de fernet Branca de 750 cc.

Ante esta situación, la mujer fue detenida y trasladada a sanidad policial y luego a la dependencia, junto con las bebidas secuestradas.

El Fiscal en turno dispuso que sea notificada de su aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”.