Villa Berthet: a raíz de una charla sobre bullying detuvieron a un ‘curandero’ por presunto abuso sexual

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En Villa Berthet, una jornada de prevención organizada por el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco permitió esclarecer un grave hecho de abuso sexual contra una menor de edad.

La actividad, denominada “Peligros en Internet, Grooming y Ciberbullying”, se desarrolló en la Casa de la Historia y la Cultura, con la participación de unos 200 alumnos y docentes.

Durante la charla se abordaron temas vinculados a riesgos digitales, violencia en entornos virtuales y mecanismos de denuncia.

Al finalizar, una estudiante se acercó voluntariamente a los agentes para relatar una situación personal de abuso que sufría por parte de un curandero allegado a su familia, quien aprovechaba momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado.

De inmediato se activó el protocolo de intervención y contención, con la presencia de autoridades educativas. La Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Villa Ángela ordenó la apertura de actuaciones por Supuesto Abuso Sexual, y la Comisaría de Villa Berthet colaboró en la aprehensión del sospechoso. Además, se secuestró un teléfono celular de interés para la investigación, preservando la cadena de custodia digital.

Desde el Departamento Cibercrimen remarcaron la importancia de estos espacios de prevención, ya que generan un ámbito de confianza entre los disertantes y el público, donde pueden animarse a pedir ayuda y visibilizar situaciones de violencia.

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