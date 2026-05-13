Un charatense pegó los cinco números y se llevó casi $89 millones de la Poceada

La fortuna volvió a sonreír en Charata. Un vecino de la ciudad acertó los cinco números de la Lotería Chaqueña y se llevó un premio impactante de $89.067.930,63 en el sorteo N° 2305 de la Poceada Chaqueña realizado este martes.

Los números sorteados fueron: 06, 12, 15, 21, 27, 33, 50, 79, 94 y 99.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia 124-21 y los números de la suerte fueron: 12, 15, 27, 50 y 99.

Además del gran premio, el sorteo dejó:

94 ganadores con 4 aciertos, que se llevaron $206.911,32.

1.919 apostadores con 3 aciertos, con premios de $2.533,83.

17.722 personas con 2 aciertos, que ganaron $1.000.

Ahora todas las miradas están puestas en el próximo sorteo del jueves, que tendrá un pozo estimado de $51.444.764,80. Porque después de un premio así, más de uno ya empezó a mirar los números con otros ojos.