Villa Ángela intensifica trabajos de mantenimiento urbano en distintos sectores

La Municipalidad de Villa Ángela, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante este jueves una nueva jornada de intervención en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de optimizar la infraestructura urbana.

En materia de mejoramiento vial, se realizaron tareas de relleno sobre calle Ayacucho, entre Naranjero y avenida El Quebracho, así como también en una calle pública del barrio 75 Viviendas, donde además se procedió a la recolección de ramas y tierra.

Por otra parte, en el plano hídrico, las cuadrillas municipales avanzaron con trabajos de recolección de tierra producto del cuneteo en la intersección de Rawson y San Lorenzo, al tiempo que se ejecutaron tareas de cuneteo en Rawson y Falucho.

En cuanto a la seguridad vial, se colocaron disipadores de velocidad en la intersección de boulevard Alfonsín y Necochea, con el propósito de reducir la siniestralidad en la zona.

Asimismo, se concretaron mejoras en el sistema de iluminación pública en las inmediaciones de la plaza General Manuel de Güemes, en respuesta a los pedidos formulados por vecinos del sector.

