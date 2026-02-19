Franco Ciucci destacó el balance positivo tras la primera noche de corsos en General Pinedo

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, realizó un balance de lo que fue la primera jornada de los carnavales locales, señalando que el resultado general fue positivo tanto en materia organizativa como en el desarrollo del espectáculo.

El jefe comunal indicó que, si bien surgieron algunos aspectos a corregir, se trata principalmente de cuestiones internas vinculadas a la logística del evento, que serán ajustadas de cara a la segunda noche. En ese sentido, adelantó que se trabaja en la colocación de nuevas vallas frente al sector del jurado, con el objetivo de mejorar la visibilidad durante las presentaciones de las comparsas.

Asimismo, remarcó que no se registraron inconvenientes en materia de seguridad ni situaciones de desorden, lo que atribuyó al trabajo conjunto entre la seguridad privada y el personal policial afectado al operativo.

En cuanto al acceso al corsódromo, Ciucci confirmó que se evaluará en las próximas horas, junto a las comparsas y la comisión organizadora, la posibilidad de habilitar una nueva boletería, especialmente ante las inquietudes planteadas por vecinos de distintos barrios respecto al ingreso único por calle 8.

También se analizará el funcionamiento del esquema de cantinas, luego de que en la primera noche no se habilitara una cuarta opción. Desde el municipio señalaron que estas decisiones se toman en conjunto con las comparsas, teniendo en cuenta que la recaudación obtenida durante cada jornada —tras cubrir los gastos operativos— se distribuye en partes iguales entre las agrupaciones participantes.

De cara al espectáculo del próximo sábado, el intendente confirmó la presencia de un carro de sonido y del grupo musical Lauthentic. Además, se prevé la realización de sorteos entre el público asistente, que incluirán televisores de 43 pulgadas, en una iniciativa organizada junto a Red Televisión.

Finalmente, Ciucci adelantó que se comenzará a trabajar en la planificación del corsódromo para futuras ediciones, con el objetivo de minimizar el impacto en vecinos y comercios de la zona y continuar mejorando la organización del evento año tras año.