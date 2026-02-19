Tres Isletas se prepara para una jornada de cultura y emprendedurismo

637818172_1340050728161806_4832050014245716575_n

La intendente Marcela Duarte, junto a integrantes del equipo de gobierno y representantes de la Escuela de Folclore “Corazón Tresisletense”, realizó una recorrida por el Paseo de la Juventud, espacio donde se desarrollará el desfile y acto central en el marco del Curso de Capacitación en Danzas Folclóricas del Instituto de Arte Folclórico (IDAF).

La actividad está prevista para el sábado 21 de febrero a las 21 horas y contará con la participación de escuelas de folclore y más de 500 bailarines provenientes de las provincias del Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero.

En el mismo predio también se llevará adelante la Expo Emprendedores, una iniciativa que busca generar un espacio de promoción para emprendedores, artesanos, productores y trabajadores del sector gastronómico, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos.

Desde la Municipalidad de Tres Isletas destacaron que la propuesta combinará instancias de formación cultural con oportunidades para el desarrollo económico local, promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento de las economías regionales.

Internacionales

629019995_916035737849026_7609047517437960735_n

Villa Ángela intensifica trabajos de mantenimiento urbano en distintos sectores

Secuencia-01.00_00_32_13.Imagen-fija002

Franco Ciucci destacó el balance positivo tras la primera noche de corsos en General Pinedo

636335159_1370056965166181_6808484698349146677_n

Fontana avanza con trabajos de desmalezado en distintos sectores de la ciudad