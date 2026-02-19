Tres Isletas se prepara para una jornada de cultura y emprendedurismo

La intendente Marcela Duarte, junto a integrantes del equipo de gobierno y representantes de la Escuela de Folclore “Corazón Tresisletense”, realizó una recorrida por el Paseo de la Juventud, espacio donde se desarrollará el desfile y acto central en el marco del Curso de Capacitación en Danzas Folclóricas del Instituto de Arte Folclórico (IDAF).

La actividad está prevista para el sábado 21 de febrero a las 21 horas y contará con la participación de escuelas de folclore y más de 500 bailarines provenientes de las provincias del Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero.

En el mismo predio también se llevará adelante la Expo Emprendedores, una iniciativa que busca generar un espacio de promoción para emprendedores, artesanos, productores y trabajadores del sector gastronómico, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos.

Desde la Municipalidad de Tres Isletas destacaron que la propuesta combinará instancias de formación cultural con oportunidades para el desarrollo económico local, promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento de las economías regionales.