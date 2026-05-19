Solidaridad en Río Salado: estudiantes, barberos y el municipio asistieron a familias afectadas por las inundaciones

En medio de las difíciles consecuencias provocadas por las intensas lluvias en distintas zonas del norte chaqueño, una jornada solidaria movilizó a estudiantes, voluntarios y autoridades municipales en el paraje Río Salado, donde decenas de familias continúan atravesando complicaciones por las inundaciones.

La actividad se realizó el pasado viernes y estuvo encabezada por alumnos de la Promo 2026 de la Escuela Técnica Nº 12, junto al grupo Barberos Solidarios y la Municipalidad de Juan José Castelli.

Donaciones, asistencia y contención para las familias

Durante la visita al paraje, los jóvenes realizaron la entrega de donaciones recolectadas mediante campañas solidarias impulsadas por los propios estudiantes. Los elementos fueron distribuidos entre vecinos afectados por el aislamiento y las dificultades derivadas del avance del agua en la zona.

Además de la asistencia material, la jornada incluyó cortes de cabello gratuitos destinados a niños y niñas de la comunidad, una iniciativa impulsada por los voluntarios de Barberos Solidarios con el objetivo de brindar acompañamiento y generar un espacio de contención para las familias.

Los chicos también compartieron un refrigerio y actividades recreativas que permitieron llevar un momento de alivio y cercanía en un contexto complejo para muchas familias rurales.

Trabajo conjunto ante la emergencia

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un operativo solidario más amplio que se viene desarrollando en diferentes sectores afectados por las lluvias y las inundaciones.

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas dejaron caminos anegados, viviendas comprometidas y comunidades parcialmente aisladas, especialmente en zonas rurales cercanas a Juan José Castelli.

En ese contexto, la articulación entre instituciones educativas, organizaciones solidarias y el Estado municipal busca reforzar la asistencia y mantener presencia territorial en los lugares más afectados.

El valor del compromiso juvenil

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la participación activa de los estudiantes, quienes organizaron colectas, colaboraron con la logística y participaron directamente de las actividades comunitarias.

Desde la Municipalidad de Juan José Castelli remarcaron el compromiso demostrado por los jóvenes y los voluntarios que participaron de la iniciativa.

“Estas acciones reflejan la importancia de la solidaridad y del trabajo conjunto para acompañar a quienes más lo necesitan”, señalaron desde la organización de la actividad.

La jornada dejó además un fuerte mensaje de compromiso social y participación comunitaria en momentos donde muchas familias continúan necesitando asistencia y acompañamiento permanente.