Inauguraron nuevo edificio donde funcionarán la EEP N°733, la EES N° 166 y al anexo de nivel inicial

El gobernador Leandro Zdero inauguró este jueves en la Legua 37, Paraje Campo Bedogni, de Juan José Castelli, la obra del nuevo edificio donde funcionarán la Escuela de Educación Primaria N° 733 «Ejército Argentino», la Escuela de Educación Secundaria N° 166 «Hermanos Bedogni» y el anexo de Nivel Inicial, garantizando así los tres niveles obligatorios en el corazón de El Impenetrable chaqueño.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó que «la educación tiene sentido si nuestros chicos aprenden, en el campo, en un paraje o en la ciudad, chaqueños todos con la misma posibilidad», remarcando que en la provincia «se ven cambios trascendentales» vinculados a un rumbo claro en materia educativa.

En esa línea, Zdero agradeció el compromiso de los docentes chaqueños y especialmente de las maestras jardineras, en el marco del Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. «Estamos llevando adelante una gran tarea para brindar una mejor calidad educativa, y eso ya comienza a notarse en la lectoescritura de los estudiantes del primer ciclo», afirmó.

Nuevo edificio escolar en El Impenetrable.

Asimismo, señaló que desde el Ministerio de Educación no sólo se trabaja en infraestructura escolar, sino también en la transformación educativa integral. «El Programa Más Escuela viene trabajando en toda la provincia para mantener los edificios escolares. Además, la capacitación acompaña a los docentes tanto de los parajes más alejados como de las ciudades, para que exista un mismo hilo conductor en el aprendizaje», expresó.

El gobernador también subrayó la importancia de fortalecer el mérito y el esfuerzo en el nivel «No solamente estamos ordenando el sistema educativo, sino consolidando la posibilidad de superación de nuestros jóvenes para que puedan forjar su futuro».

LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE IGUALDAD

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, resaltó la decisión política del gobernador de priorizar las escuelas rurales. «El gobernador puso la mirada en el monte chaqueño, donde las escuelas tienen mucho menos alumnos que en otras zonas. La educación es la única oportunidad de superación personal», sostuvo.

Además, remarcó la importancia de garantizar oportunidades educativas en cada rincón del territorio provincial. «Cuando el gobernador pone el acento en hacer una escuela acá, está marcando un que la educación debe darse en toda la provincia de la misma manera y forma», afirmó.

La directora de la EEP N° 733, Laura Escalante, expresó su emoción por la concreción de la «Hoy es un día de inmensa alegría y responsabilidad. Esta institución es mucho más que un edificio nuevo, es un lugar donde los niños podrán iniciar la primaria y los jóvenes continuar la secundaria, creciendo juntos en un espacio moderno, seguro y lleno de oportunidades».

En tanto, el director de la EES N° 166, Héctor Lozicki, destacó que el establecimiento secundario es el único de la zona rural y recibe estudiantes de distintas comunidades cercanas. Actualmente, entre Nivel Inicial, Primario y Secundario, la matrícula total alcanza los 80 alumnos.

La obra contempló la ampliación con la construcción del nuevo edificio para la EEP N° 733 y la EES N° 166, además de la refacción del antiguo edificio para el funcionamiento del anexo de Nivel Inicial. La inversión total, financiada con fondos provinciales e incluyó también el mobiliario escolar.