Vianello: «Si no hubiese una segunda arma hoy no estaríamos hablando de un homicidio»

Este martes por la mañana, DataChaco acudió hasta la sede de fiscalía, donde el abogado Pablo Vianello, defensor de la familia de Jonathan Romero (alias Guasón), adelantó algunas novedades sobre el crimen del joven.

«Hablamos de una fiesta con más de 100 personas en el lugar, donde, a medida que la causa va avanzando, va tomando más cuerpo», dijo el letrado.

Además, aseveró que los testigos se empiezan a acercar y a dar sus fundamentos: «Son los testigos que consideramos que van a dar el sustento para mantener la participación de más de dos personas en el hecho y, sobre todo, el rol fundamental de la madre de Escalante, en cuanto al remate y a la decisión final».

Por otro lado, Vianello confirmó que se utilizaron dos armas de fuego. «Hay dos armas que fueron disparadas por la misma persona, pero lo cierto es que la primera arma no logró el cometido, sino que lo hiere, y la segunda arma es la que, según los testigos, va a buscar adentro la madre y la pasa a Pared, quien también está detenido. Se trata de la última arma, calibre 40, la que termina con la vida de Romero con un disparo en el pecho», detalló.

«Si no hubiese existido una segunda arma, hoy estaríamos hablando de un hecho por lesiones graves con arma de fuego y no de un homicidio», remarcó.

«Por eso decimos que, para lograr el resultado, fue importante el papel de estas personas que, esperemos que sean juzgados en un juicio por jurados», concluyó el abogado.

EL HECHO

Jonathan Romero, de 30 años y conocido como «El Guasón», fue asesinado a tiros durante la madrugada del domingo 12 de abril, durante una fiesta sobre avenida Chaco al 3200 de Resistencia.

Los detenidos por este crimen son Damián Escalante, principal sospechoso, quien grabó un video inculpándose; Rocío Pauluk, madre de Escalante, quien se presume que ayudó a ejecutarlo; y Cristian Maximiliano Pared, presunto portero del lugar que habría facilitado una de las armas a Escalante.