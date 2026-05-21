Deportes y asistencia social: el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña amplía infraestructura y refuerza comedores

El secretario de Desarrollo Humano y Deportes de Presidencia Roque Sáenz Peña, Germán Rearte, resaltó la inauguración del nuevo albergue del polideportivo municipal, una obra largamente esperada que permitirá alojar a delegaciones deportivas y fortalecer la infraestructura de la ciudad para grandes eventos.

En diálogo radial, Rearte señaló que el espacio cuenta actualmente con capacidad para 60 personas y que el objetivo es ampliar las instalaciones para llegar a 100 plazas, además de incorporar más vestuarios y sanitarios.

“Era algo muy anhelado por toda la comunidad deportiva. Sáenz Peña necesitaba más capacidad de alojamiento para eventos deportivos, culturales y sociales”, expresó.

El funcionario destacó además la calidad de la construcción y remarcó que la obra demandó casi tres años de ejecución.

El polideportivo, eje del desarrollo deportivo

Rearte recordó que el polideportivo municipal fue creciendo en relevancia luego del traslado de disciplinas desde el antiguo polideportivo provincial “Emilio Smoker”, ubicado donde actualmente funciona el estadio Arena de la UNCAUS.

Según indicó, actualmente el complejo alberga más de 35 disciplinas gratuitas y recibe diariamente una importante cantidad de niños, jóvenes y adultos.

“El intendente hizo una apuesta muy fuerte al deporte durante estos años, no solo en el polideportivo sino también en plazas, centros integradores y barrios”, afirmó.

También destacó que cada nuevo espacio verde intervenido por el municipio incorpora infraestructura deportiva.

Refacciones en las piletas y formación de guardavidas

El secretario confirmó además que las dos piletas del complejo se encuentran en proceso de mantenimiento y refacción para llegar en condiciones a la próxima temporada de verano.

Entre los trabajos previstos se encuentran tareas de pintura y reparación de una grieta detectada en la piscina principal.

En ese marco, resaltó el crecimiento de la escuela municipal de guardavidas, que recientemente celebró la segunda promoción de egresados con reconocimiento nacional otorgado por la Federación Argentina de Guardavidas.

“Hoy salen alrededor de 20 guardavidas por año y muchos consiguen trabajo gracias a la legislación vigente”, explicó.

Rearte recordó que la profesionalización del sector se fortaleció tras la sanción de una ley provincial que exige la presencia obligatoria de guardavidas en espejos de agua públicos y privados.

Expectativa por el parque acuático

Otro de los temas abordados fue el avance del parque acuático que se construye en el centro de la ciudad y que, según adelantó el intendente municipal días atrás, podría habilitar una primera etapa para la próxima temporada estival.

Aunque aclaró que todavía no sabe si el área estará bajo su órbita, Rearte consideró que el proyecto generará un importante movimiento turístico y social para la ciudad.

“Seguramente el albergue va a tener mucho movimiento porque van a venir delegaciones, clubes y visitantes de distintos lugares”, sostuvo.

Crece la demanda en comedores y merenderos

Por otra parte, el funcionario se refirió a la compleja situación social y económica que atraviesa la ciudad y confirmó un incremento en la demanda alimentaria.

Según precisó, actualmente funcionan más de 200 comedores y merenderos municipales o subvencionados, donde se asiste diariamente a entre 9.500 y 10.000 personas.

“La pandemia dejó muchas secuelas y después vino una crisis económica muy profunda. Hoy hay familias que antes no necesitaban asistencia y ahora concurren a los comedores”, señaló.

Además de la asistencia alimentaria, Rearte explicó que estos espacios desarrollan talleres de oficio, apoyo escolar, actividades deportivas y culturales.

“No son solamente lugares donde se entrega comida; también se trabaja en contención, formación y acompañamiento social”, afirmó.

Finalmente, destacó la decisión política del municipio de sostener una fuerte presencia del Estado en los sectores más vulnerables.

“El intendente tiene una mirada muy clara de no mirar para otro lado frente a una situación social compleja”, concluyó.