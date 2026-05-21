Fernando Cuadra defendió el alquiler de la Casa de la Cultura y destacó obras de ripio en Fontana

El intendente de Fontana, Fernando Cuadra, se refirió a distintos temas de gestión municipal, entre ellos las obras de mejoramiento barrial, proyectos enviados al Concejo y la polémica generada por el alquiler de la Casa de la Cultura.

En diálogo radial, el jefe comunal confirmó que el municipio avanza con trabajos de ripio en distintos sectores de la ciudad mediante un trabajo articulado con el Gobierno provincial y recursos propios.

“Estamos realizando otras 60 cuadras en toda la ciudad para mejorar el acceso a los barrios y garantizar la transitabilidad hacia escuelas y jardines”, expresó Cuadra, quien además agradeció el acompañamiento del gobernador provincial.

Polémica por el alquiler de la Casa de la Cultura

Uno de los temas abordados fue la controversia surgida tras el proyecto que habilita el alquiler del salón de la Casa de la Cultura para espectáculos pagos.

Según explicó el intendente, la medida fue malinterpretada por sectores de la oposición y no afecta las actividades gratuitas destinadas a la comunidad.

“Si un artista quiere presentar una obra o un espectáculo cobrando entrada, puede alquilar el espacio. Pero si la actividad es gratuita para los vecinos de Fontana, no se cobra nada”, aclaró.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca generar recursos para el mantenimiento del edificio y recordó que otros municipios chaqueños aplican mecanismos similares.

“Cuando llegamos, la Casa de la Cultura no tenía aire acondicionado y las butacas estaban destruidas. Todo eso se reparó y mantener esos espacios también requiere recursos”, afirmó.

Críticas al rechazo de Ficha Limpia

Cuadra también cuestionó la decisión del Concejo Municipal de rechazar el proyecto de Ficha Limpia impulsado por el Ejecutivo local.

El intendente consideró que la iniciativa apuntaba a fortalecer la transparencia institucional y sostuvo que la negativa del bloque opositor resulta “llamativa”.

“Era una herramienta importante para garantizar que quienes ejerzan funciones públicas no tengan cuestiones pendientes con la Justicia”, señaló.

Obras, servicios y moratoria

En otro tramo de la entrevista, el jefe comunal destacó que continúan coordinando nuevas cuadras de ripio y mejoras de accesibilidad en distintos barrios.

Además, informó que el municipio implementó cambios en los horarios de recolección de residuos en algunos sectores para facilitar el depósito de basura domiciliaria y mejorar la limpieza urbana.

Respecto a la situación tributaria, confirmó la vigencia de una moratoria municipal hasta agosto de 2026 para permitir que vecinos puedan regularizar deudas impositivas.

“Cada centavo que el vecino aporta vuelve en obras y servicios”, sostuvo.

Concursos para ingresos municipales

El intendente también destacó el avance del concurso público para cubrir ocho cargos dentro de la administración municipal.

Indicó que cerca de 300 personas participaron de la instancia escrita y remarcó la importancia de transparentar los mecanismos de ingreso al Estado.

“Queremos una administración más ágil y eficiente, con personal capacitado para atender las necesidades de los contribuyentes”, afirmó.

Restauración de la chimenea histórica

Por último, Cuadra confirmó la firma de un convenio para avanzar con la restauración de la histórica chimenea de Fontana, considerada patrimonio local.

Según detalló, la próxima semana se realizaría el primer desembolso de fondos por parte de Lotería Chaqueña para iniciar las obras.