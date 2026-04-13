Detienen a un joven en Resistencia tras allanamientos por daños y violación de domicilio en un campo de Makallé

Un operativo policial realizado en la ciudad de Resistencia culminó con la detención de un joven de 23 años, acusado de participar en un hecho de daños y violación de domicilio ocurrido en un establecimiento rural de Colonia Mixta, en la localidad de Makallé.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un productor de 46 años, quien informó que personas desconocidas ingresaron a su campo tras forzar el portón principal. Según su testimonio, logró reconocer a uno de los presuntos autores, quien sería un empleado de su confianza.

Con intervención de la Fiscalía Penal N° 01 y el Juzgado de Garantías N° 01, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad llevaron adelante dos allanamientos durante la mañana del lunes.

El primero se concretó en el barrio Nalaá, donde fue detenido el principal sospechoso. En el lugar, los agentes secuestraron un revólver calibre 22, siete cartuchos, un teléfono celular y prendas de vestir que podrían estar vinculadas al hecho.

Durante la inspección del domicilio, también se encontraron restos de un animal vacuno en el patio trasero, lo que derivó en la intervención del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana. En consecuencia, se inició una causa paralela por una presunta infracción vinculada a delitos rurales.

El segundo allanamiento tuvo lugar en el barrio Atlántico Sur, donde se incautaron tres cartuchos de escopeta calibre 12. En este caso, una mujer de 52 años fue notificada por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Armas, aunque no fue detenida.

El joven aprehendido fue sometido a examen médico y posteriormente alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en el hecho.