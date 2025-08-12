Vení a disfrutar del Show musical de rock argentino organizado por el espacio de arte Cajal

Te esperamos el sábado 16 de agosto a las 21 horas en Sala 88 para deleitarte con las mejores canciones del rock nacional.

El espacio de arte Cajal te invita a compartir un sábado distinto disfrutando del show musical que realizarán sus alumnos de la academia, el 16 de agosto a las 21 horas en Sala 88, French 845.

Los músicos son alumnos de distintas edades que asisten a la academia para aprender piano y guitarra, y el repertorio de canciones está integrado por las mejores melodias del Rock Nacional Argentino de distintas épocas.

Las entradas anticipadas cuestan $8.000 y podés adquirirlas en el espacio de arte Cajal, Necochea 1506 , a través del cel 3624015151 o el día del show en ventanilla a un precio de $ 10.000.

APURATE QUE SE AGOTAN!!

El Espacio Cajal funciona hace 10 años y se dedica a enseñar instrumentos musicales a niños y adolescentes y asistiendo a este tipo de shows colaborás con los artistas en su desarrollo y práctica profesional.