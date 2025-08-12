La Escondida fortalece las condiciones laborales con entrega de nueva indumentaria para el personal municipal

530006630_122227904732131145_5768657686787792395_n

Por segundo año consecutivo, el intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, encabezó la entrega de indumentaria de trabajo destinada al personal municipal, reafirmando el compromiso de su gestión con la dignidad laboral y el reconocimiento al esfuerzo diario de quienes mantienen y mejoran los espacios públicos de la localidad.

La entrega abarcó a empleados de diversas áreas, incluyendo tanto el sector administrativo como los equipos de obras y servicios, quienes desempeñan tareas esenciales para el funcionamiento y desarrollo del municipio. Cada prenda entregada simboliza no solo una herramienta para mejorar las condiciones laborales, sino también un gesto de valoración hacia quienes trabajan en la mejora constante de la comunidad.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que facilitar equipamiento adecuado es un derecho fundamental para los trabajadores y un pilar en la gestión responsable y humana que promueven. “Apostamos a condiciones laborales dignas, porque detrás de cada tarea hay personas comprometidas con el bienestar de toda la comunidad”, expresaron.

El intendente Caballero señaló que “escuchar lo que hace falta es el primer paso para comprender y transformar”, evidenciando la importancia de la comunicación y el diálogo como bases para una administración cercana y eficaz.

Con esta acción, la Municipalidad de La Escondida busca fortalecer la motivación y el compromiso del personal, entendiendo que la calidad del servicio público depende en gran medida de las condiciones en las que trabajan sus agentes.

Este tipo de iniciativas forman parte de un plan integral para mejorar la gestión municipal y promover un ambiente laboral saludable, con miras a seguir construyendo una comunidad más unida y eficiente.

   

Más Noticias

529835520_122237688920167730_896124310108340761_n

Colonia Popular avanza con la construcción de cunetas para mejorar el drenaje hacia la Ruta 16

530607198_1193404532828483_8093186965309623951_n

Barranqueras mejora la iluminación del barrio San Martín en el marco del programa “Más Cercanía en tu Barrio”

532409821_18147848206393837_1421033838769353332_n

Makallé impulsa la segunda etapa de reforestación con especies autóctonas para un entorno más seguro y sustentable

