La Escondida fortalece las condiciones laborales con entrega de nueva indumentaria para el personal municipal

Por segundo año consecutivo, el intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, encabezó la entrega de indumentaria de trabajo destinada al personal municipal, reafirmando el compromiso de su gestión con la dignidad laboral y el reconocimiento al esfuerzo diario de quienes mantienen y mejoran los espacios públicos de la localidad.

La entrega abarcó a empleados de diversas áreas, incluyendo tanto el sector administrativo como los equipos de obras y servicios, quienes desempeñan tareas esenciales para el funcionamiento y desarrollo del municipio. Cada prenda entregada simboliza no solo una herramienta para mejorar las condiciones laborales, sino también un gesto de valoración hacia quienes trabajan en la mejora constante de la comunidad.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que facilitar equipamiento adecuado es un derecho fundamental para los trabajadores y un pilar en la gestión responsable y humana que promueven. “Apostamos a condiciones laborales dignas, porque detrás de cada tarea hay personas comprometidas con el bienestar de toda la comunidad”, expresaron.

El intendente Caballero señaló que “escuchar lo que hace falta es el primer paso para comprender y transformar”, evidenciando la importancia de la comunicación y el diálogo como bases para una administración cercana y eficaz.

Con esta acción, la Municipalidad de La Escondida busca fortalecer la motivación y el compromiso del personal, entendiendo que la calidad del servicio público depende en gran medida de las condiciones en las que trabajan sus agentes.

Este tipo de iniciativas forman parte de un plan integral para mejorar la gestión municipal y promover un ambiente laboral saludable, con miras a seguir construyendo una comunidad más unida y eficiente.