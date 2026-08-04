Venezuela alcanzó los 6125 fallecidos tras el terremoto y continúan los rescates

La tragedia ocasionada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa dejando secuelas devastadoras. De acuerdo con la reciente actualización del boletín oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de víctimas fatales asciende a 6.125 personas.

El reporte oficial —publicado a través de los canales de comunicación del funcionario— detalla además que la cifra acumulada de personas rescatadas se mantiene en 6.462, al tiempo que los centros hospitalarios del país han brindado asistencia médica a un total de 60.992 heridos.

Plan de contingencia habitacional y reconstrucción

Frente a la magnitud de los daños materiales registrados en diversas regiones de la nación bolivariana, el Ejecutivo venezolano puso en marcha un plan urbanístico integral que busca dar solución a las miles de familias que perdieron su hogar.

Metas de urbanismo: Hasta la fecha ya se concretó la entrega de las primeras 287 viviendas . La proyección oficial contempla la asignación de 4.000 unidades habitacionales para el mes de diciembre, proyectando un total de 10.000 viviendas construidas para 2027 .

Infraestructura comunitaria: El proyecto gubernamental contempla la rehabilitación y puesta en marcha de establecimientos escolares, recintos deportivos, centros comerciales y áreas de esparcimiento para restablecer la vida comunitaria.

Evaluación de daños: el método «semáforo»

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y determinar las condiciones estructurales de los inmuebles, las brigadas técnicas evaluaron un total de 43.679 edificaciones mediante la aplicación del sistema «semáforo»:

Clasificación Estado de la edificación Condición de seguridad Verde Habitable Estructura segura sin riesgo inminente. Amarilla Acceso restringido Requiere reparaciones o precauciones. Roja Alto riesgo Inmuebles colapsados o sujetos a posible demolición.

De las 41.624 viviendas directamente afectadas por los movimientos telúricos, los relevamientos concluyeron que 25.325 resultaron habitables, 9.866 poseen orden de restricción de acceso y 6.433 fueron catalogadas en situación de alto riesgo.