Brasil: Lula lanzó su candidatura y prometió aumentar el gasto en defensa

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, lanzar este domingo su candidatura para un cuarto y último mandato, que buscará contra el derechista Flávio Bolsonaro, en las elecciones del 4 de octubre.

«Estoy entero, y quiero luchar contra la vejez, no quiero andar arrastrando las piernas», expresó el líder izquierdista al ser proclamado como candidato durante la convención de su Partido de los Trabajadores (PT), en San Pablo.

Durante su mensaje, Lula prometió aumentar los gastos de defensa en una implícita crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra», aseguró, en una alusión indirecta a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.

Aspirante a la presidencia por séptima vez en su vida, el exobrero y líder sindical Lula da Silva enfrentará al candidato derechista Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que enfrenta una condena a 27 años de prisión por golpismo.

En su discurso, Lula confirmó que esta será su última candidatura presidencial. «No voy a tener oportunidad de disputar el ‘penta’ (un quinto mandato) porque decidí que después de entregar Brasil perfectamente al pueblo brasileño, nos iremos de vacaciones para noviar unos veinte años más», aseguró, acompañado por su esposa Janja, de 59 años, vestida con una camiseta con una foto de su marido cuando era bebé.

Lula lidera las encuestas, pero un escándalo amenaza su campaña. Uno de sus hijos, «Lulinha», está sospechoso de corrupción y tráfico de influencias en presuntas gestiones ante el Ministerio de Salud. Su intención de voto para la segunda vuelta es de 48% contra 43% de Flávio Bolsonaro, que también enfrenta varios escándalos, según el instituto Datafolha.