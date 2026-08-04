Crimen de Julián Álvarez Guardia: la querella pedirá que la fiscal Pacce deje la investigación

La conferencia de prensa efectuada este martes por la fiscal Ana González de Pacce para dar a conocer las primeras diligencias en la investigación del crimen de Matías Julián Álvarez Guarda dejó declaraciones preocupante para el abogado que representa a la familia de la víctima, que adelantó que pedirá el apartamiento de la representante del Ministerio Público.

«Dijo que se trató de una pelea y creemos que ya adelantó un criterio», sostuvo Juan Arregin

Es que el letrado entiende que ante una afirmación de esta naturaleza y teniendo en cuenta que la defensa irá por las teorías de la legítima defensa o la emoción violencia para absolver o atenuar penas de su Victoria Cantero, una investigación de Pacce no dejaría el mejor trabajo pensando en lo que será el juicio por jurados.

Naturalmente, para la familia de Álvarez Guardia se trató de un ataque de la acusada con la clara intención de matarlo y no admiten otro escenario que no sea el de una condena a reclusión perpetua.

Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de la autopsia que permitarán no solo saber la cantidad de lesiones sino que también servirá para descartar que la muerte no se produjo por otra cuestión que no sean las puñaladas como también si la acusada presentaba lesiones de defensa, que serán claves para sostener el argumento de una pelea previa al crimen.