ECOM llevará internet satelital y wifi gratuito a dispositivos de Desarrollo Humano

A través de un Convenio, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Guitérrez y el presidente de la empresa Ecom Chaco, Adrián Veleff para la provisión de conectividad satelital mediante tecnología GEO y LEO (Multiórbita), a distintos dispositivos rurales y urbanos de ese ministerio, ubicados en los puntos más distantes del interior provincial.

“Estamos reforzando el equipamiento informático en los 132 dispositivos de Desarrollo Humano, dispersos en toda la provincia, para garantizar la conectividad y optimizar así su funcionamiento”, subrayó Gutiérrez.

El acuerdo alcanzará a oficinas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, delegaciones regionales, Centros de Fortalecimiento Integral de las Familias, el Sistema Integral Gerontológico, Unidades de Pronta Intervención (UPI), Centros de Resguardo y el Programa Ñachec, entre otras dependencias que el Ministerio incorpore progresivamente según sus necesidades. En el marco del convenio, ECOM CHACO actuará como único interlocutor comercial y técnico ante ORBITH S.A., empresa que gerencia la banda satelital GEO (Ka) y opera como reseller oficial de Starlink para conectividad de órbita baja (LEO). “Nosotros queremos transparentar la ayuda social y para eso necesitamos que los trabajadores de los dispositivos del Ministerio, en todos los puntos de la provincia, tengan un buen acceso a internet y equipamiento necesario”, indicó el ministro. Valoró así el aporte de la empresa de Tecnología y Comunicaciones del Chaco (Ecom), que desde el inicio de gestión viene trabajando en la conectividad e instalación de equipamiento, lo que representaba uno de los principales déficits de dicha cartera al iniciar la gestión.

Por último, remarcó que la conectividad en zonas como El Impenetrable es de vital importancia para llevar operativos de Renaper y Anses, que permiten el acceso a beneficios como la Asignación Universal y la gestión del DNI, sin necesidad de trasladarse a oficinas de dichos organismos. El presidente de Ecom, Adrián Veleff, precisó que el objetivo es dotar a todas las oficinas de la más alta tecnología y garantizar la conectividad, tanto en las grandes ciudades como en las más distantes y pequeñas. “Esto representa un beneficio directo para la gente, permite agilizar los trabajos de Desarrollo Humano en todos los puntos de la provincia; es sin dudas un gran paso hacia adelante”, remarcó.

Informó además que una vez definidos los dispositivos y oficinas, en un plazo de 30 a 45 días el servicio de conectividad estará operativo. “En paralelo, venimos trabajando con los ministerios de Educación para llevar conectividad a las escuelas rurales y con la cartera de Producción para llegar también a dispositivos dependientes de esa área, en el interior provincial”, acotó.

Los plazos de instalación acordados son de hasta 30 días hábiles para sedes urbanas y de hasta 45 días hábiles para sedes rurales o de difícil acceso, a partir de la confirmación de cada sitio por parte del Ministerio. El servicio contará con un nivel de disponibilidad garantizado del 99% mensual y monitoreo remoto permanente. Esta modalidad permite unificar la gestión, facturación y soporte técnico del servicio en todo el territorio provincial.

Un aporte extraordinario de ECOM CHACO S.A. para la comunidad

En virtud del resultado positivo obtenido en el balance del ejercicio 2025 de ECOM CHACO, y en el marco de su política de Responsabilidad Social Empresaria, el Directorio de la empresa resolvió realizar un doble aporte extraordinario por cada punto de conectividad que se ponga en funcionamiento. Se trata de la bonificación total, sin cargo alguno para el Estado provincial, del costo de instalación de cada sitio conectado; y el financiamiento, a cargo de la empresa, del equipo Router o Access Point necesario para garantizar en cada sitio un punto de acceso WiFi gratuito y sin cargo para la ciudadanía.

De esta manera, cada institución beneficiaria contará no solo con conectividad para la gestión de trámites esenciales, sino también con un punto de acceso a internet libre y gratuito para los vecinos, sin que ello implique erogación adicional alguna para el Estado provincial ni para los usuarios.

“Este aporte es nuestra forma de devolver a la comunidad chaqueña los buenos resultados del último ejercicio. No solo vamos a llevar conectividad donde antes no la había, sino que vamos a garantizar que cada uno de esos puntos tenga wifi libre para que los vecinos puedan hacer sus trámites sin costo alguno”, afirmó Veleff. El convenio tendrá una vigencia de 24 meses a partir de su firma, renovable de común acuerdo, y servirá de marco para los contratos específicos y acuerdos operativos que se suscriban en cada etapa de implementación.