REPARTÍA ESTUPEFACIENTES POR EL BARRIO, LA DEMORARON Y LA PUSIERON ANTE LA JUSTICIA

La joven de 18 años tenía en su poder 36 envoltorios con cocaína, fue notificada de su aprehensión

Anoche los efectivos del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince llevaban a cabo patrullajes y emplazamientos de control vehicular y de personas por la zona sur.

Cerca de las 23.30, en la intersección de calles Carlos Hardy y Ángel Bustos demoraron a una joven para su identificación, ya que ésta cuando vió a los agentes guardó un bulto entre sus prendas, los agentes advirtieron la maniobra. Allí solicitaron que exhiba sus pertenencias y descubrieron que tenía dinero y gran cantidad de envoltorios con una sustancia blanca.

Se solicitó la colaboración de los antinarcóticos y se estableció que se trataba de 36 envoltorios con cocaína, con el peso total de 11 gramos. Procedieron al secuestro como así también de la suma de $15.000 y un teléfono celular.

La joven de 18 años fue notificada de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.