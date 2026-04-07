Vedia homenajeó a los Héroes de Malvinas con la maratón “Kilómetros de Honor”

La emotiva jornada reunió a vecinos, familias y autoridades en un evento que combinó deporte, memoria y reconocimiento a los excombatientes.

El pasado domingo 29 de marzo, la comunidad de General Vedia vivió una jornada cargada de emoción y significado con la realización de la maratón “Kilómetros de Honor”, una iniciativa impulsada por el Área de Deporte de la Municipalidad, a cargo de la referente Raquel Zárate, en homenaje a los Héroes de Malvinas.

El evento contó con el acompañamiento del municipio y el firme respaldo del intendente José Liras, quien además participó activamente de la competencia, sumándose al recorrido junto a los vecinos y reafirmando el compromiso de toda la comunidad con la memoria, el respeto y el reconocimiento hacia quienes defendieron la patria.

Bajo el lema “Corremos para recordar, honramos para no olvidar”, la actividad logró conjugar el espíritu deportivo con un profundo sentido de identidad colectiva, promoviendo valores como la solidaridad, la unión y el respeto por la historia.

A lo largo de la jornada, familias enteras, jóvenes y adultos se dieron cita para ser parte de esta propuesta que trascendió lo deportivo, convirtiéndose en un espacio de encuentro y reflexión. Desde la organización destacaron la participación de la comunidad y agradecieron a cada vecino por acompañar la iniciativa, remarcando la importancia de mantener viva la memoria de los héroes de Malvinas.

El homenaje tuvo un carácter especialmente significativo para los excombatientes de General Vedia, quienes fueron reconocidos en un marco de profundo respeto y emoción. “Hay huellas que no se borran y héroes que viven para siempre en el corazón de su pueblo”, fue uno de los mensajes que resonó durante el evento.

Como cierre de la jornada, el intendente José Liras dirigió unas palabras de agradecimiento a los excombatientes presentes, destacando su valentía y el legado que representan para las futuras generaciones.

De esta manera, “Kilómetros de Honor” se consolidó como una propuesta que no solo fomenta la actividad física, sino que también fortalece la memoria colectiva, manteniendo encendida la llama del recuerdo y el reconocimiento en toda la comunidad.