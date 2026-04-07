Osvaldo Nardoni: “Estamos en crecimiento y el club cada vez nos queda más chico”

Don Orione atraviesa un presente de fuerte expansión deportiva y social en Barranqueras, con una alta participación de niños, jóvenes y familias. La institución proyecta nuevas obras para acompañar el crecimiento y fortalecer su infraestructura.

El Club Don Orione vive un presente de crecimiento sostenido, con todas sus disciplinas en plena actividad y una marcada participación de la comunidad que diariamente le da vida a la institución de Barranqueras.

Así lo expresó su presidente, Osvaldo Nardoni, quien destacó el intenso movimiento que se registra en el club y el trabajo conjunto de las distintas subcomisiones para sostener y potenciar cada una de las propuestas deportivas. “Estamos en crecimiento. Las competencias ya comenzaron y hoy debuta también la Primera de básquet, así que arrancamos este nuevo año con todas las ganas y el entusiasmo”, señaló.

Uno de los rasgos distintivos de la institución es su fuerte impronta familiar. En ese sentido, Nardoni remarcó que no solo participan los chicos, sino también padres, madres y adultos que acompañan y se integran a las distintas actividades. “Tratamos de que la familia se integre. Ese es el espíritu de Orione, que sea una familia”, afirmó, subrayando que ese acompañamiento es clave para el desarrollo de los deportistas y el fortalecimiento del sentido de pertenencia.

El crecimiento del club también se refleja en el incremento de la cantidad de deportistas en cada disciplina. Entre ellas, el vóley se consolidó rápidamente y hoy reúne a más de 300 chicos, mientras que el fútbol, el básquet, el hockey y el boxeo mantienen una intensa actividad. Esta última disciplina, incluso, ya ha desarrollado competencias y veladas en el estadio del club. A su vez, el predio de pádel suma torneos y propuestas que amplían los espacios de participación.

“Gracias a Dios estamos creciendo, pero también eso hace que a veces el club nos quede chico”, admitió el dirigente, al tiempo que planteó la necesidad de acompañar este desarrollo con nuevas inversiones en infraestructura.

En ese marco, Nardoni señaló como prioridad avanzar en el techado del playón deportivo, que actualmente cuenta con dos canchas de básquet y vóley, con el objetivo de optimizar el uso del espacio y descomprimir la actividad diaria. “La urgencia hoy es poder techar ese playón para mejorar los entrenamientos de varias disciplinas”, explicó.

Asimismo, mencionó como otro objetivo importante la construcción de una cancha de hockey, una obra que consideran clave no solo para el crecimiento del club, sino también para toda la región, incluyendo Barranqueras, Puerto Vilelas y Resistencia.

Finalmente, el presidente invitó a la comunidad a acercarse y formar parte de la institución. “La gente tiene un club en actividad, con buenas instalaciones, iluminación y un campo de juego que tratamos de cuidar y jerarquizar”, expresó.

Con una fuerte apuesta al deporte, la contención social y el trabajo colectivo, Don Orione continúa consolidándose como una de las instituciones más importantes de Barranqueras, con el desafío de seguir creciendo sin perder su esencia: ser un espacio de encuentro para toda la familia.