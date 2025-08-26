Sigue el paro de controladores aéreos: afecta a más de 15 mil pasajeros

Este martes, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), gremio que representa a los controladores aéreos, continúa con su cronograma de paros en todo el país.

La protesta ya paralizó la actividad en dos jornadas previas y afectó a más de 44.000 pasajeros, con tres fechas aún por cumplirse.

Aerolíneas Argentinas informó que su operación del martes 26 de agosto se verá alterada por la medida de fuerza. «Dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y 96 vuelos con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15.000 pasajeros», señalaron desde la compañía.

La empresa explicó que los cambios se aplicarán mediante reprogramaciones (cambios de horarios dentro del mismo día) y cancelaciones, generando un efecto arrastre a lo largo de toda la jornada.Estiman que entre 310 y 330 vuelos podrían verse afectados durante el día , considerando toda la operación nacional e internacional.

La huelga se desarrolla en dos franjas horarias. Este martes, los controladores detendrán sus actividades de 7 a 10 y de 14 a 17.

ATESA aclaró que «quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento».

El cronograma continúa el jueves 28 (13 a 16 y 19 a 22) y el sábado 30 en los mismos horarios.