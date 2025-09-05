UTA resolvió un paro de transporte desde la hora cero del viernes
La UTA confirmó que este viernes habrá paro de colectivos en Resistencia, desde las 00 horas. La medida de fuerza será ejecutada debido a que el gremio de choferes reclama el pago de sueldos .
Desde la UTA indicaron que «se para hasta que cobren todos los trabajadores», lo que podría suceder entre el 14 y 16. De esta forma, no habrá servicio de transporte ni urbano ni interurbano.
La medida incluye al transporte urbano e interurbano del Gran Resistencia, más las que realizan viajes a Colonia Benítez y Margarita Belén, así como a la empresa chaqueña Navarro que realiza el recorrido Chaco – Corrientes (funcionarán las otras empresas de origen correntino).
El plazo para realizarse el pago de salarios a los choferes venció este jueves,.