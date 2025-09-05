Charata: secuestraron droga, armas, USD 2 mil y más de $3 millones

La División Operaciones Drogas Interior de Charata, junto a fiscales antidrogas, llevó adelante dos allanamientos simultáneos en el barrio Esperanza este jueves, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y al artículo 189 bis del Código Penal .

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Antidrogas N°1 y contó con la colaboración de la División Drogas de Villa Ángela y la División 911 de Charata.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle República Argentina sin número, donde se incautaron:

Un envoltorio de nylon con 10,1 gramos de cocaína en trocitos .

. Una suma de $176.000 en efectivo.

El segundo allanamiento tuvo lugar en una casa del mismo barrio, sobre la intersección de calle Mariano Castex, donde hubo una detenida y quedó vinculado un hombe conocido como «Come».

En este domicilio se secuestraron:

61 gramos de cogollos de marihuana transgénica «Creepy» .

. $2.837.500 en efectivo .

. Tres teléfonos celulares .

. Un picador.

Además, también se hallaron:

Una pistola 9 mm Bersa Thunder Pro, con cargador.

2.000 dólares estadounidenses a peritar.

75 cartuchos de diferentes calibres (38 mm, 32 mm, 9 mm y 22 mm).