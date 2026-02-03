uror por las compras en el exterior: el Financial Times destacó el boom de Apple, Stanley y Shein en Argentina

Un informe publicado por el Financial Times puso el foco en la profunda transformación del consumo argentino impulsada por la apertura de importaciones y la flexibilización de las políticas aduaneras. Según la publicación, la adquisición de productos extranjeros alcanzó niveles históricos durante el último año.

El ingreso de bienes de consumo sumó un total de 11.400 millones de dólares en 2025, marcando un récord anual. Dentro de ese volumen, las compras realizadas por argentinos a través de plataformas digitales internacionales se triplicaron respecto al período anterior, alcanzando los 955 millones de dólares.

El fenómeno es liderado por gigantes globales como Amazon, Shein y Temu, que han capitalizado el nuevo marco regulatorio implementado por el gobierno nacional.

Marcas internacionales y precios competitivos

La desregulación permitió el acceso masivo a marcas antes restringidas o costosas, como Apple, Lego y Stanley. El informe cita el ejemplo de los termos, que pueden conseguirse en sitios como Tiendamia a valores hasta un 45% más bajos que en las tiendas oficiales locales.

Entre los factores determinantes para este auge se destacan la elevación del tope para envíos por courier, que pasó de 1.000 a 3.000 dólares, y la exención que permite a cada individuo importar hasta 400 dólares anuales libres de aranceles.

Santiago García Milán, directivo de Tiendamia, confirmó al medio británico que las ventas en el país crecieron un 55% interanual en 2025, reflejando el cambio de tendencia.

El fin del miedo a la Aduana

Uno de los cambios más significativos señalados por los analistas es la fluidez en la logística. Natacha Izquierdo, directora de la consultora Abeceb, explicó que el riesgo histórico de que los pedidos quedaran retenidos en la aduana “se ha desvanecido casi por completo”.

“Ahora todo fluye y se observa un gran salto, aunque a partir de una base pequeña”, remarcó la especialista sobre la nueva experiencia de los usuarios.

Asimismo, Amazon aprovechó el contexto para incorporar entregas gratuitas desde Estados Unidos y sumar a la Argentina a su aplicación de “ultra bajo costo”.

Impacto en la industria local y tensiones

La llegada masiva de productos, especialmente desde China, generó efectos colaterales en el aparato productivo nacional. La Federación de Industrias Textiles Argentinas reportó la pérdida de 16.000 puestos de trabajo, lo que equivale al 13% de su fuerza laboral.

En este contexto, las importaciones de bienes de consumo provenientes de China se duplicaron, tocando los 1.900 millones de dólares.

Este escenario desencadenó tensiones comerciales, como la denuncia presentada por Mercado Libre contra Temu por presuntas “prácticas comerciales desleales” y “publicidad engañosa”, caso que ha llegado a la Corte Suprema.

Mientras los consumidores celebran la variedad y los precios, el comercio local enfrenta el desafío de competir en un mercado cada vez más abierto y globalizado.