lerta por la “estafa de la pantalla compartida”: te vacían la cuenta en una videollamada de WhatsApp

Una nueva modalidad de ciberdelito, conocida como la “estafa de la pantalla compartida”, encendió las alarmas de especialistas y organismos de seguridad. Se trata de una técnica de ingeniería social que ocurre durante videollamadas y permite el robo de cuentas bancarias y billeteras virtuales en cuestión de segundos.

El engaño suele comenzar en entornos de comercio electrónico como Facebook Marketplace. Un supuesto comprador contacta al vendedor mostrando un interés inmediato, decidido y apurado por cerrar la operación, evitando el regateo habitual.

Bajo la excusa de querer verificar el estado del producto en detalle, el estafador solicita realizar una videollamada. Es en ese momento donde se despliega la trampa técnica que expone los datos privados de la víctima.

La mecánica del “robo invisible”

Durante la comunicación, el delincuente alega problemas técnicos, afirmando que la cámara se ve borrosa, fuera de foco o con la imagen en negro. Para “solucionarlo”, guía al usuario para que presione el botón de “compartir pantalla”.

Alerta por estafas. (NLM) Alerta por estafas. (NLM)

Muchos usuarios desconocen el alcance real de esta función. Al activarla, el interlocutor pasa a visualizar todo lo que ocurre en el celular de la víctima, incluidas las notificaciones emergentes y los mensajes de texto (SMS).

En ese instante preciso, el estafador inicia procesos de recuperación de contraseñas de home banking, WhatsApp o aplicaciones financieras. Los códigos de validación llegan al teléfono de la víctima y el criminal los lee en vivo desde su propia pantalla, sin que el usuario deba decir una sola palabra.

Señales de alerta para prevenir el fraude

Los expertos en ciberseguridad identifican patrones claros en este accionar. La primera señal de peligro es la urgencia por la videollamada . El atacante rechaza recibir videos grabados o fotos adicionales e insiste en comunicarse en vivo.

. El atacante rechaza recibir videos grabados o fotos adicionales e insiste en comunicarse en vivo. La segunda advertencia es la excusa de la “mala conexión” . Si realmente existieran problemas técnicos, una videollamada sería contraproducente, pero se utiliza como argumento para forzar el uso de la pantalla compartida.

. Si realmente existieran problemas técnicos, una videollamada sería contraproducente, pero se utiliza como argumento para forzar el uso de la pantalla compartida. También es frecuente que el estafador pida al vendedor salir de la cámara mientras sigue compartiendo pantalla, sugiriendo acciones como “ir a la galería” o “fijarse si entró la transferencia”.

mientras sigue compartiendo pantalla, sugiriendo acciones como “ir a la galería” o “fijarse si entró la transferencia”. Además, se debe desconfiar de la excesiva amabilidad. Los delincuentes suelen mostrarse comprensivos y educados para bajar las defensas del vendedor y ganar su confianza rápidamente.

Qué hacer para protegerse

La recomendación principal de los especialistas es tajante: jamás compartir pantalla con desconocidos. Un comprador genuino aceptará fotos, videos grabados o un encuentro en un lugar público.

Si el interlocutor reporta problemas de imagen, la solución segura es cortar la llamada y enviar el material por chat. Si la persona se enoja o presiona, se debe bloquear el contacto inmediatamente.

Es fundamental no abrir aplicaciones bancarias o billeteras virtuales durante una videollamada. Asimismo, se sugiere activar la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad.

Esta evolución del delito digital demuestra que ya no es necesario entregar una contraseña voluntariamente; basta con un descuido visual para que los atacantes tomen el control de la identidad digital, señala el blog de Naranja X sobre los ciberdelitos más comunes.