Uncaus ya comenzó sus actividades, de cara al ciclo lectivo 2026

La Universidad Nacional del Chaco Austral dio inicio a una nueva etapa palpitando lo que será el ciclo lectivo 2026.

El rector Germán Oestmann manifestó que, como ya es de conocimiento, hace 18 años la Uncaus «posee un carácter nacional y una esencia plural, que permite ampliar las oportunidades para que más jóvenes accedan a la educación superior pública de excelencia».

Además, en este nuevo desafío de iniciar un nuevo ciclo lectivo, el rector puntualizó algunos de los ejes que forman parte del modelo académico de la Casa de Altos Estudios: enfoque regional para atender necesidades; programas probados y de alta demanda social, y fortalecimiento de la educación superior mediante modalidades híbridas.

Uncaus.

Oestmann señaló que la institución reabrió sus puertas «con muchas expectativas», ya que por el momento se tiene contabilizado que hay 3.600 ingresantes para carreras de carácter presencial y 9.000 preinscriptos en las carreras virtuales.

Enfatizó también que es un año muy importante, ya que muchos jóvenes eligieron carreras estratégicas para la provincia, como medicina e ingeniería, y que alrededor del 50% de ingresantes son del interior de Chaco y un gran número del Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Misiones.

En cuanto al tema presupuesto, el rector enfatizó que se está por debajo de la necesidad y tuvo una pérdida del poder adquisitivo. «Este presupuesto es importante para poder llevar políticas públicas educativas, recuperar algunas becas y poder trabajar en la infraestructura universitaria que viene creciendo en matrículas, pero, necesita de decisiones políticas que ayuden a incrementar eso», concluyó.