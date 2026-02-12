Gobierno anunció el pago de la ayuda escolar

El Gobierno del Chaco informó que el próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas, se acreditará el pago de la ayuda escolar correspondiente al año 2026, una medida destinada a acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo.

El beneficio alcanza a los trabajadores de la administración pública provincial y contempla un monto de 31.000 pesos por hijo, mientras que, en el caso de hijos con discapacidad, el importe será de 124.000 pesos , reafirmando el compromiso del Estado con la inclusión y el acompañamiento a las familias que más lo necesitan.

Desde el Ejecutivo provincial también señalaron que el pago de la ayuda escolar forma parte de una política sostenida de respaldo al ingreso familiar, orientada a aliviar los gastos que implica el comienzo de clases, como la compra de útiles, indumentaria y otros elementos esenciales para la educación de niños y adolescentes.

