Makallé puso en marcha la Colonia de Vacaciones y las clases de aqua gym

La Municipalidad de Makallé informó el inicio de la Colonia de Vacaciones, un espacio recreativo destinado a niñas y niños de la localidad, donde pueden disfrutar de actividades acuáticas, juegos y propuestas pensadas para compartir y divertirse durante el verano.

Desde el municipio destacaron que la colonia ofrece jornadas en la pileta y distintas dinámicas recreativas que promueven la integración, el compañerismo y el disfrute en un entorno cuidado.

Asimismo, comenzaron las clases de aquagym, una propuesta orientada a jóvenes y adultos que busca fomentar la actividad física, el bienestar y la recreación a través del ejercicio en el agua.

Con estas iniciativas, la comuna continúa impulsando actividades deportivas y recreativas para todas las edades, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro comunitario.