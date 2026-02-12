Makallé puso en marcha la Colonia de Vacaciones y las clases de aqua gym

629681737_18167659219393837_7088411334955666193_n

La Municipalidad de Makallé informó el inicio de la Colonia de Vacaciones, un espacio recreativo destinado a niñas y niños de la localidad, donde pueden disfrutar de actividades acuáticas, juegos y propuestas pensadas para compartir y divertirse durante el verano.

Desde el municipio destacaron que la colonia ofrece jornadas en la pileta y distintas dinámicas recreativas que promueven la integración, el compañerismo y el disfrute en un entorno cuidado.

Asimismo, comenzaron las clases de aquagym, una propuesta orientada a jóvenes y adultos que busca fomentar la actividad física, el bienestar y la recreación a través del ejercicio en el agua.

Con estas iniciativas, la comuna continúa impulsando actividades deportivas y recreativas para todas las edades, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro comunitario.

Internacionales

632335488_1333755372124675_2820280713623476156_n

Tres Isletas invierte en el mantenimiento del parque automotor municipal

630282552_1344180021069569_8097851155132750516_n

Puerto Vilelas refuerza tareas nocturnas de limpieza en distintos sectores de la ciudad

630657362_1363584685813409_6137811247189469802_n

Fontana realizó operativo de provisión de agua en la zona rural del barrio Anunciación