Uncaus realizó su 7º Rally Latinoamericano de Innovación con grandes éxitos

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, el Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas y una comisión de trabajo conformada por profesionales de diversas áreas, fue sede por 7to año consecutivo de este evento a nivel latinoamericano, que nuclea a estudiantes universitarios de todas las carreras.

La participación de la sede Uncaus se realizó con 44 alumnos, conformando seis equipos de carreras diversas, que participaron durante 28 horas consecutivas de manera presencial, en los días 10 y 11 de octubre, para resolver diversos desafíos.

Los estudiantes de la sede compitieron con más de 12.400 jóvenes de nueve países de Latinoamérica, distribuidos en 183 universidades.

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA A NIVEL SEDE

Los equipos ganadores de la Universidad Nacional del Chaco Austral obtuvieron los siguientes premios en las categorías «innovación» e «impacto social», otorgados por el Banco Patagonia: 1º puesto $300.000, 2º puesto $200.000 y 3º puesto $100.000. Además, la Universidad otorgó un voucher de compra en un local de informática por $200.000 al 1º puesto de cada categoría.

El Jurado de la Universidad, compuesto por los docentes de Uncaus, Ing. Erica Yvanovich, Méd. Claudia Conesa, el representante de «Mieles del Chaco» y docente de Uncaus, Ing. Manuel Álvarez y la Gerente de Capital Humano de «Andrés Parra» y docente en la carrera de la Tecnicatura de RRHH, Lic. Liliana Maidana, otorgaron la siguiente evaluación en la instancia local:

1° PUESTO EN LA CATEGORÍA INNOVACIÓN: el equipo «Quantum-Dna», compuesto por ocho estudiantes de ingeniería y otras carreras de la universidad, eligió el desafío «reciclado textil» y propuso la producción de hidrogeles a partir de desechos textiles, utilizando celulosa bacteriana sintetizada por Komagataeibacter xylinus.

1° PUESTO EN LA CATEGORÍA IMPACTO SOCIAL: el equipo «Kusinautas», compuesto por diez estudiantes de Ingeniería en Sistemas, eligió el desafío «logística ante desastres naturales» y propuso un sistema de información de la ayuda humanitaria por medio de mapas predictivos de riesgo, que permite a las organizaciones posicionar insumos estratégicamente en zonas de alta vulnerabilidad ante la crisis, creando una red colaborativa de ONGs y unificando la información en una sola plataforma.

2° PUESTO EN LA CATEGORÍA INNOVACIÓN: el equipo «Los Cazafugas 2025», compuesto por ocho estudiantes de ingeniería y otros, eligió el desafío «fugas de agua» y propuso una cápsula biodegradable que viaja por el interior de las tuberías y detecta fugas con una mayor precisión que los demás sistemas. Al hallar una anomalía, emite una señal de baja frecuencia que es captado por las abrazaderas que se encuentran en la parte exterior de las cañerías; estos triangulan la señal y calculan la coordenada geográfica exacta de la fuga.

2° PUESTO EN LA CATEGORÍA IMPACTO SOCIAL: el equipo «Jaquemate», compuesto por cinco estudiantes de ingeniería y medicina, eligió el desafío «salud móvil para mujeres en zonas rurales» y propuso un programa que consiste en la entrega de kit de bajo costo, elaborado a partir de plantas autóctonas de la región argentina, con posibilidad de aplicar en cualquier región de Latinoamérica, según su flora autóctona. El kit en esta zona incluirá especies como la raíz de Statice brasiliensis boiss y var. Statice antartica boiss (Guaycuru),Bulnesía sarmientil lor (Palo santo), Fabiana imbricata (Hierba pipi), destinadas a la preparación de infusiones naturales para el tratamiento de inflamaciones o irritaciones, especialmente aquellas que afectan la zona genital en las mujeres, producto de inadecuadas condiciones de higiene.

3º PUESTO EN LA CATEGORÍA INNOVACIÓN: el equipo «Tetra-tech», compuesto por seis estudiantes de ingeniería, economía y otros, eligió el desafío «aprovechamiento tetra pak» y propuso un producto que consiste en una cocina solar portátil elaborada a partir de envases usados de tetra pak, que tendrá forma de valija cuadrada y, al abrirse, desplegará un sistema parabólico que direccionará la luz solar hacia el centro.

3º PUESTO EN LA CATEGORÍA IMPACTO SOCIAL: el equipo «Interlab», compuesto por siete estudiantes de ingeniería y otros, eligió el desafío «sistema de alerta temprana» y propuso un sistema que cuenta con un procesamiento de datos meteorológicos recolectados, mediante un programa de acceso para todos. Contará con una cámara 360° que cumple la función de la detección temprana, análisis de datos y emitir la alerta. Este procesamiento pasaría por el sensor mediante la cámara, luego por el programa (que cuenta con un hardware para almacenamiento) y, por último, realiza la detección y la alerta, logrando así una red de sistema para detectar incendios, especialmente en épocas de sequías. Además, propusieron trabajar en conjunto con Google maps y redes móviles (personal, movistar, claro, entre otros) que emitirían la señal al móvil, además de nuestro sistema operativo.

Además, el equipo ganador del 1° puesto en la categoría Innovación «Quantum-Dna», logró ubicarse en el 5º puesto a nivel nacional, junto a otras universidades.

DONDE VER LAS PRODUCCIONES DE LOS ESTUDIANTES

Los videos de las resoluciones de los desafíos propuestos por la Sede de Uncaus y de toda América Latina, se encuentran cargados por los propios alumnos en Youtube con el título «Rally Innovación 2025» y son de libre acceso para quienes deseen verlos.

Para conocer todos los desafíos propuestos por importantes Instituciones para esta edición, ingresar a la página web: http://sirli.org/desafios

ACERCA DEL EVENTO

El evento es impulsado por el Centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay (CI) 2, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI), la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería de México (ANFEI) y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).

El Rally consistió en abordar, a lo largo de 28 horas consecutivas y en simultáneo con otros países de América Latina, diferentes desafíos sobre problemáticas que requieran una solución creativa, pudiendo ser de varios sectores de actividades o temas sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo y una interacción de tipo lúdico creativa entre dos equipos de diferentes países.

La iniciativa en Uncaus fue dirigida, principalmente, a estudiantes de todas las carreras, para la conformación de equipos multidisciplinarios, pero pudieron participar, además, docentes, profesores o investigadores, graduados y profesionales de la institución.

El objetivo del Rally Latinoamericano de Innovación es contribuir al desarrollo de una nueva cultura de innovación abierta, creatividad, trabajo en equipo y, también, despertar vocaciones tempranas para emprender y concientizar sobre el rol de los futuros profesionales universitarios de Latinoamérica como actores de cambio regionales.

En la resolución del desafío los participantes debieron en tan sólo 28, resolver problemas enviados por instituciones, empresas u ONGs con respuestas creativas y factibles de ser realizadas. Para ello, debieron seleccionar el problema, conformar equipos multidisciplinarios, plantear una solución, identificar a los beneficiarios y presentar la propuesta mediante un video con una duración de hasta 2 minutos y un formulario que detalle el potencial impacto de la propuesta.

La modalidad de Interacción Internacional consistió en un intercambio tipo lúdico creativo, a través de TikTok, que se realizó entre dos equipos de diferentes países o culturas participantes.