Educación: Hoy, Habrá Actos De Designación De Cargos De Supervisores

El Ministerio de Educación del Chaco informa que hoy, lunes 13 de octubre, se realizarán los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario (común) en este último caso -primer llamado- a partir de las 9 Hs, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 67, ubicada en avenida San Martín y calle Franklin, de Resistencia.

Estas designaciones de supervisores se realizan dentro de lo establecido en la Ley 647-E Estatuto del Docente y sus decretos reglamentarios.
Al respecto, la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, señaló que “los actos de designación para cubrir cargos de supervisores interinos y suplentes de Nivel Inicial y de nivel Primario común serán este lunes 13″; y que «para los jardines de infantes se ofrece a todos los directores en condiciones de acceder al cargo de supervisor, y el primer llamado para el nivel Primario es para directores titulares de escuelas de primera categoría, que reúnan los requisitos fijados por el Estatuto Docente para ser supervisores».
En este sentido, la subsecretaria Fassano indicó que “las Juntas de Clasificación notificaron los puntajes de los directores titulares, que están en condiciones de acceder al cargo de supervisor”.

