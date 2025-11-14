UNCAUS Las Garcitas difundió su oferta académica y los cursos introductorios para el ciclo lectivo

La extensión de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) en Las Garcitas dio a conocer su oferta de carreras y los cursos introductorios correspondientes para quienes deseen iniciar sus estudios superiores en el próximo ciclo lectivo.

Entre las propuestas académicas se encuentran las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración, ambas con una duración de cinco años. En estos casos, los ingresantes deberán realizar dos cursos introductorios: el Curso de Introducción a la Educación a Distancia —cursado y evaluación final completamente virtuales— y el Curso de Nivelación, que se dicta a distancia y se evalúa de manera presencial en una dependencia de la Universidad.

También se ofrece la Licenciatura en Sociología, de cuatro años, cuyos cursos iniciales incluyen tanto la Introducción a la Educación a Distancia como el Curso de Nivelación, ambos con cursado y exámenes finales de manera virtual.

En cuanto a las propuestas técnicas, la UNCAUS dispone de la carrera de Técnico en Higiene y Seguridad y Técnico en Gestión Ambiental, ambas de tres años. En estos casos, los estudiantes deberán completar únicamente el Curso de Introducción a la Educación a Distancia, con modalidad completamente virtual.

Desde la institución destacaron que la modalidad a distancia facilita el acceso a la educación superior para estudiantes de la región, garantizando flexibilidad y acompañamiento académico desde el inicio de su formación.