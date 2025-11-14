Napenay realizó tareas de limpieza y desmalezado en las avenidas principales

581086573_122249600750167010_8715269468239812150_n

La Municipalidad de Napenay llevó adelante trabajos de limpieza y desmalezado en las avenidas principales de la localidad, en el marco del plan de mantenimiento permanente que impulsa para mejorar el estado de los espacios públicos.

Las tareas, realizadas por el personal municipal, tuvieron como objetivo mantener las áreas comunes ordenadas y en condiciones óptimas, contribuyendo a una mejor imagen urbana y al bienestar de los vecinos.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones se desarrollan de manera continua y forman parte del compromiso de la gestión con un pueblo más limpio, cuidado y agradable para toda la comunidad.

