Fontana impulsó un encuentro comunitario para abordar los consumos problemáticos

El Municipio de Fontana llevó adelante este miércoles el encuentro comunitario denominado «Hablemos de consumos problemáticos», una iniciativa destinada a generar espacios de diálogo y concientización sobre una problemática que afecta a distintos sectores de la comunidad.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro de Salud Cacique Pelayo y fue organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) Sedronar.

Durante la jornada, vecinos de la ciudad participaron de un espacio abierto de intercambio, donde se brindó información sobre las acciones institucionales que se vienen desarrollando en materia de prevención y acompañamiento. Previamente, equipos de trabajo realizaron invitaciones puerta a puerta para promover una amplia participación comunitaria.

Desde la organización señalaron que el principal objetivo del encuentro fue profundizar el conocimiento sobre las herramientas de asistencia disponibles y fortalecer el trabajo conjunto entre organismos e integrantes de la comunidad.

Además, se destacó la importancia de construir redes de contención que permitan abordar de manera integral los consumos problemáticos, promoviendo la prevención, la escucha y el acompañamiento de las personas que atraviesan estas situaciones.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Municipio para fomentar la participación ciudadana y fortalecer las estrategias de inclusión y cuidado comunitario en la ciudad.