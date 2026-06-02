El Municipio de Napenay avanza con tareas de mantenimiento y mejoras en distintos sectores de la localidad

La Municipalidad de Napenay continúa desarrollando trabajos de mantenimiento, mejoramiento de servicios e infraestructura en diferentes puntos de la localidad, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre las tareas realizadas por el personal municipal se destacan los trabajos de limpieza y mantenimiento en la Plaza Central, así como el acondicionamiento de avenidas y espacios públicos para garantizar un entorno más ordenado y seguro para la comunidad.

Asimismo, se llevaron adelante operativos de corte de pasto en las instalaciones del club local y tareas de mantenimiento en el acceso a la localidad, contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana y la circulación vehicular.

Las cuadrillas municipales también efectuaron la recolección de ramas y residuos verdes en distintos sectores, además de avanzar con conexiones domiciliarias de agua potable para ampliar y fortalecer el acceso a este servicio esencial.

En materia de infraestructura energética, se realizaron trabajos de electricidad y mantenimiento de líneas en zonas rurales. Estas acciones fueron complementadas con tareas coordinadas junto a la empresa provincial Secheep, orientadas a optimizar y fortalecer el servicio eléctrico en la región.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte del trabajo cotidiano que se lleva adelante para brindar mejores servicios, mantener en condiciones los espacios públicos y acompañar el crecimiento y desarrollo de la comunidad de Napenay.